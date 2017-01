Ausstellung: Gemeinsam am Holzweg

Erste OKAY-Ausstellung im neuen Jahr.

Ausstellung von Rudolf Zappe und Heinrich Langeder mit dem Titel "Gemeinsam am Holzweg". Gezeigt werden Malereien, Fotocollagen und Plastiken.Vernissage am Samstag, 4. Februar 2017 um 19:00 Uhr in der OKAY-Galerie in der Franz-Kirch Straße 5-7.Ausstellungsdauer von 4.-25. Februar 2017; geöffnet jeweils freitags 15-18 Uhr sowie an den Wochenenden 5.; 11./12.; 18./19. sowie 25./26.2.2017 jeweils von 9:30-12:00 Uhr.Weitere Informationen: http://www.okay-ybbs.at/termine/icalrepeat.detail/...