Ausstellungseröffnung FRANZ JANSKY OPUS

Die Ausstellung Franz Jansky OPUS anlässlich seines 30. Todestages

(† 11. Jänner 1987) zeigt die Vielfältigkeit seines künstlerischen Schaffens.

Die Werke von Franz Jansky sind zeitlos und auf unterschiedliche Art und

Weise entstanden. Einerseits das in wenigen Minuten fertig gestellte Aquarell, andererseits der exakt geplante, lange vorbereitete Farbholzschnitt.

Neben aufwändigen Farbholzschnitten produzierte Franz Jansky auch

Schwarzweiß-Holzschnitte, Tuschgrafiken und Aquarelle. Von allen Techniken

sind in dieser Ausstellung Exponate zu sehen.

Sein Hobby galt während der Berufsausübung beständig der Bildenden Kunst.

Wie erfolgreich er damit war, bezeugen zahlreiche Ausstellungen österreich-,

europa- und weltweit.



Die Ausstellung ist in der Säulenhalle des Stiftes Melk von 21. Jänner bis 17. April 2017 zu sehen.