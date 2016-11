Benefizkonzert von Chorisma - tolle Leistung und großartiger Erfolg!

24.11.2016, 21:48 Uhr

Wieder einmal stellten die Besucherinnen und Besucher des Chorkonzerts ihre Hilfsbereitschaft unter Beweis und unterstützten das soziale Engagement von Chorisma.

Der 19-köpfige Chor, deren SängerInnen aus Ruprechtshofen und den umliegenden Gemeinden stammen, spendet heuer die Einnahmen seines vorweihnachtlichen Konzertes an eine Familie aus Ruprechtshofen, um sie nach dem plötzlichen Tod des Familienvaters zu unterstützen.Die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich mit besinnlich geistlichen Liedern, Gospels und Spirituals sowie Advent- und Weihnachtsliedern aus verschiedenen Ländern auf die Weihnachtszeit einstimmen. Unterstützung bekam Chorisma diesmal durch einen Gastauftritt der Singgemeinschaft Ruprechtshofen-St.Leonhard, sowie durch den Pianisten Johannes Schweiger und Moderator Manuel Grünsteidl. Mit Texten und stimmungsvollen Bildern die zum Nachdenken einluden wurde das Konzert abgerundet und ging in ein gemütliches Beisammensein bei der vorweihnachtlichen Adventausstellung in der Pfarrbücherei sowie im Pfarrhof über.