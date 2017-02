ein Kurzbesuch im Steirischen bei Erika

11.02.2017, 17:45 Uhr

Es war sehr schön bei Dir, liebe Erika. Was sich schon bei unserer Kommunikation per Internet angekündigt hat, hat sich im richtigen Leben bestätigt: Mir verstehn uns einfach gut. Du bist an netter sensibler Mensch, mit Dir kann gut man reden. Dankschön für die schöne Zeit, bleib wie Du bist, mir wern uns sicher bald wieder treffen.Liebe Grüße aus Ybbs von Susi & Pepi