hörensWERT Aktivgruppe - Kabarettbesuch SCIENCE BUSTERS MEET GAME OF THRONES

Viele Hörgeschädigte ziehen sich immer mehr zurück und verlieren immer mehr soziale Kontakte – egal welche Altersgruppe. Doch das muss nicht sein, es gibt zahlreiche Möglichkeiten auch mit Hörgeräten oder Implantaten Veranstaltungen Freizeitaktivitäten gemeinsam genießen zu können.



Aus diesem Grund trifft sich die hörensWERT Aktivgruppe am 24.02.2017 zum gemeinsamen Kabarettbesuch SCIENCE BUSTERS MEET GAME OF THRONES in der auch für Schwerhörige barrierefreien Tischlerei Melk Kulturwerkstatt.

Bereits vor dem Kabarett planen wir einen gemütlichen Lokalbesuch zum Kennenlernen, Austauschen von Tipps und Tricks und Neuigkeiten, ...Beginn Kabarett: 20:00 UhrAlle Hörgeräteträger bitte vorab Induktion/T-Spule vom Akustiker freischalten lassen um das Kabarett bestmöglich zu verstehen.

bei Andreas Raderer (andreas@raderer.com, 0664/3838040).Ticketpreis: € 22,-