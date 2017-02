Hundeschule Wieselburg: Kurseinschreibung Frühjahr 2017

Am Samstag, dem 25. Februar 2917, findet ab 13 Uhr die Einschreibung zu den Frühjahrskursen der Hundeschule Wieselburg statt.



Anmeldung und Kursangebot

Zur Anmeldung wird der Impfpass benötigt. Die Kurse finden in der Regel am Samstagnachmittag statt, Geboten werden Kurse für Welpen, Junghunde, Unterordnung, Hundeführschein.

Lage und Zufahrt

Das Übungsgelände der Hundeschule Wieselburg befindet sich seit September 2015 auf dem Gemeindegebiet Petzenkirchen unmittelbar neben der Kläranlage Wieselburg. Die Zufahrt erfolgt über Wieselburg, Erlaufpromenade (vorbei am Gymnasium und Tennisplatz) und in der Verlängerung entlang der Erlauf über die Steinfeldstraße Richtung Petzenkirchen bis zur Kläranlage. Für Besucher, Mitglieder und Kursteilnehmer der Hundeschule ist die Zufahrt als Anrainer gestattet.

Da die Steinfeldstraße zwischen Wieselburg und Petzenkirchen gerne als Naherholungsgebiet von Fußgängern, Familien mit Kindern und Radfahrern genützt wird, ist höchste Vorsicht und Rücksichtnahme bei der Zufahrt mit PKW dringendst geboten.