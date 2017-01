Irland - Reiseimpressionen von der grünen Insel

Mitte Jänner beginnen wieder die Vorträge von Oliver Bode und seinen Reisefreunden. 2016 waren sie in Irland unterwegs und bringen sicher wieder großartige Eindrücke mit.Die begeisterten Hobby- bzw. Berufsfotografen Oliver Bode, Andreas Kraus, Gerhard Hohneder und Oliver Schwinn haben mit ihrem Camper die ganze Insel und noch so manches Inselchen besucht. Ein buntes Kaleidoskop von Eindrücken, zwischen Dublin und Galway, von Giants Causeway bis zum Ring of Kerry, erwartet uns.

Auch diesmal besteht die Multimediaschau aus 2 Teilen. Im ersten Teil, etwa 1 Stunde sollen wir vor lauter Staunen über die Schönheit Irlands den Alltag hinter uns lassen. Im zweiten Teil, etwa 10 Minuten spricht Oliver Bode über die Geschichte der „Irischen Segenssprüche“, welche Inspiration für das neue Jahr werden können.Freitag, 27. Jänner 2017Beginn um 19:30im BuK LoosdorfEintritt: für die, die können: Freiwillige Spende