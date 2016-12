Kinderball "Zeitsprung" in Ybbs

Die Ybbser Kinderfreunde haben sich passend zum Stadtjubiläum etwas Besonderes einfallen lassen!

"Kilian und Ybbsi suchen die magischen Schlüssel um wieder in die Gegenwart zu gelangen. Dabei erleben sie spannende und lustige Abenteuer quer durch die Geschichte der Donaustadt."700 Jahre Stadtrecht Ybbs - das will gefeiert werden! Daher schmeißen wir uns beim Kinderball so richtig ins Zeug und präsentieren ein eigens geschriebenes Programm - nur für euch!Daneben gibt's wieder eine Nachmittagseinlage der Dancing Kids, Tombola mit tollen Preisen, Kleinkinderecke und viel mehr!Eintritt: € 2,- pro Person (Kinderfreunde frei!)