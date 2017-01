15.01.2017, 20:15 Uhr

I bin in dera Stodt gebornvor - na ja a scho etla Johrn.Und jeds Joahr, wos i älter wir,häng i a Stickerl mehr an ihr.Hengstberg, Doana, Stauwerkstroßn,Kirl, Hauptplotz, Herrngossn,oft kimmts ma vor als wia im Tram –i bin halt gern in Ybbs daham.