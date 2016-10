Wachau in Echtzeit

Zwischen 25. Oktober und 26. November lädt die Künstlerin Ursula Strauss nun bereits zum fünften Mal an 13 ausgewählten Orten der Wachau dazu ein, „kleine, feine Diamanten der Kunst“ zu genießen.

Auch heuer wieder ist es ihr gelungen, ihr wichtige Künstlerkolleginnen und –kollegen für ein facettenreiches, spannendes Programm zu gewinnen. So spannt sich an 13 Nachmittagen und Abenden an ebenso vielen Spielorten eine große Vielfalt auf. Bekannte Künstlerinnen wie Patricia Aulitzky oder Maria Köstlinger probieren Neues aus, junge Künstler wie chong* präsentieren sich unter der Regie erfahrener Schauspielerinnen, Literatur wird neu erlebbar - wie die Romane "Der Keller" von Thomas Bernhard oder "Das bin doch ich" von Thomas Glavinic. Es gibt aber auch Themen, die sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt haben und sich nun variantenreich und überraschend präsentieren - so kehrt Norbert Hauer mit einer Kirchenführung wieder und Reinhold Moritz enthüllt neuerlich Geheimnisse des guten Weins.Das ganze Programm finden Sie hier