Wer erinnert sich an Gerasimos Garnelis?

22.01.2017, 18:50 Uhr

„Alles was Recht ist“ eröffnet. Ankündigung zur Landesausstellung: Wo Menschen ihr Zusammenleben organisieren, entsteht Recht. In der Niederösterreichischen Landesausstellung 2017 blicken wir auf die Geschichte der Rechtsprechung und da hin, wo wir uns gemeinsam hinbewegen. Wie wir miteinander unsere Welt gestalten, im Kleinen wie im Großen. Wie Menschen früher miteinander umgingen - und wir jetzt und hier.

In dieser Ausstellung wird auch das Massaker im Zuchthaus Stein am 6. April gezeigt. Gerasimos Garnelis, der das Morden überlebt hat und nach der Befreiung in Krems geblieben ist, wird in dieser Ausstellung gewürdigt.Gerasimos Garnelis hat bevor er sein Elektrogeschäft in Stein eröffnet hat viele Veranstaltungen organisiert. Von Boxturnieren bis zu Opernaufführungen und auch Musikgruppen gemanagt. Der Historiker Robert Streibel ist auf der Suche nach Erinnerungen an diese Zeit in Krems und freut sich über Geschichten, Berichten und vielleicht auch Fotos. Tel. 0664/52 35 277; r.streibel@utanet.at