Alkofahrten: Bezirk Melk säuft sich auf Platz 5

20.12.2016, 08:34 Uhr

Eine neue Studie beweist die Trinkfreudigkeit im Bezirk beim Autofahren

Melk im NÖ-Spitzenfeld

BEZIRK. Wer kennt es nicht – das Dilemma mit dem Trinken und dem Autofahren. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo eine Feier die nächste jagt, ist der Alkoholkonsum bei vielen meist sehr ergiebig. Wer sich aber dann noch selbst hinter das Steuer setzt, um mit dem Auto nach Hause zu fahren, verstößt nicht nur gegen das Gesetz, sondern bringt sich selbst und seine Mitmenschen in Lebensgefahr.Beim Anteil der Alko-Unfälle an den Verkehrsunfällen gibt es in Niederösterreich große Unterschiede, wie eine aktuelle Analyse vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufzeigt. Am niedrigsten ist der Anteil in Waidhofen/Ybbs mit 3,7% – am höchsten ist er im Bezirk Scheibbs (11,0%). Melk reiht sich als Bezirk im niederösterreichischen Spitzenfeld ein und liegt mit 7,9% an fünfter Stelle.

Verletzte und Tote

Am Land mehr Unfälle

Insgesamt gab es – gemessen am Zeitraum von Anfang 2013 bis zum ersten Halbjahr 2016 – 103 Alko-Unfälle auf den Straßen des Bezirks. 128 Menschen wurden dabei verletzt. Zwei Personen mussten sogar ihr Leben lassen. Bereits bei 0,5 Promille steigt das Unfallrisiko auf das Doppelte, bei 1,0 Promille auf das Siebenfache und bei zwei Promille auf das 35-Fache.Ein herkömmlicher Weihnachts-Punsch kann alleine bis zu 0,4 Promille auslösen. Schon ab 0,3 Promille verschlechtert sich die Reaktionszeit, Entfernungen werden schlechter abgeschätzt, die Risikobereitschaft nimmt zu.Generell weisen die Städte den niedrigsten Anteil an Alko-Unfällen auf. Das öffentliche Verkehrsangebot sowie die Möglichkeit mit dem Taxi oder zu Fuß nach Hause zu kommen sind die Hauptgründe für den niedrigeren Anteil an Unfällen."In dünner besiedelten Regionen kann mit Nachtbussen sowie Anrufsammeltaxis die Zahl der Alko-Unfälle verringert werden", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.