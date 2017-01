Blutspenderinnen und Blutspender ALLER Blutgruppen gesucht - Jetzt Blutspenden, Leben retten und gewinnen in Münichreith!

Seit 01.01.2016 ist ein amtlicher Lichtbildausweis bei jeder Blutspende verpflichtend!

Jetzt Blutspenden, Leben retten und gewinnen!

...Bitte um Verständnis, dass die Annahme zur Blutspende spätestens bis 30 Minuten vor Ende der Blutspendeaktion erfolgen kann.

Das ist für viele von uns der wichtigste Grund, Blut zu spenden. Denn: Blut ist das wichtigste Notfallmedikament und kann durch nichts Gleichwertiges ersetzt werden. Ob nach einem Unfall, bei der Geburt eines Kindes, infolge einer schweren Krankheit oder bei geplanten Operationen – jeder kann in die Lage kommen, das Blut eines Mitmenschen zu brauchen.Denn der Winter bringt nicht nur Kälte mit, auch viele Feiertage, Urlaube und grippale Infekte lassen die Lagerbestände des Österreichischen Roten Kreuzes an Blutkonserven rasch sinken.und bitten sie daher ganz besonders:Als Dankeschön gibt es auch heuer wieder das traditionelle. Wer in der Zeit vom 1. Dezember 2016 bis 31. Jänner 2017 Blut spendet, nimmt automatisch teil. Zu gewinnen gibt es:• VIP Tickets für den Motorrad Grand Prix von Österreich in Spielberg 2017• VIP Festival Pässe für das Frequency Festival 2017• Wohlfühl- und Wellnesstage von Yakult in einem Falkensteiner Hotels & Residences nach WahlWie einfach es ist, mit einer Blutspende ein Leben zu retten, sowie viele weitere Informationen rund ums Blutspenden und zum Wintergewinnspiel erfahren Sie auf www.blut.at oder unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 190 190.Das Team der Blutspendezentrale freut sich auf Sie und wünscht ein gesundes Jahr 2017!