E-Ladesäule in Leiben in Betrieb genommen.

27.01.2017, 07:31 Uhr

„Eine E-Ladesäule am Eingang der Landesausstellungsregion ist ein wichtiger Schritt in die emobile Zukunft. Am 26. Jänner 2017 wurde die Station offiziell in Betrieb genommen. Handelsübliche Elektro-Autos können, durch die Schnellademöglichkeiten, an der Strom-Tankstelle in weniger als 45 Minuten wieder eine Reichweite von bis zu 100 km laden.

Die Errichtung der Elektro-Zapfsäule wurde vom Kultur- und Verschönerungsverein Leiben finanziert und konnte in kürzester Zeit umgesetzt werden, freut sich Michael Schmidinger von der EVN. Die Vorleistungen wurden durch die Mitarbeiter des Baufhofes durchgeführt.Mit der EVN wurde ein kompetenter Partner ins Boot geholt. Als Vorreiter beim Thema Elektromobilität kann das niederösterreichische Energieunternehmen jahrelange Erfahrung in diesem Gebiet vorweisen.