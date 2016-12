Ein Weihnachtssegen mit der "Ketten-Säge" in Ybbs

20.12.2016, 08:32 Uhr

Der Ybbser Pfarrer Hans Wurzer beweist einmal mehr sein handwerkliches Geschick mit Holz.

Talent nicht aus den Augen verloren

YBBS. Was macht ein Priester, der nach Entspannung sucht? Er wirft die Motorsäge an. Zumindest im Fall von Hans Wurzer, seines Zeichens Pfarrer der Stadtgemeinde Ybbs.Der beliebte Geistliche, der vor seiner priesterlichen Weihe den Beruf als Forstwart anstrebte, hat sein Hobby (und sein Talent) seither nicht aus den Augen und den Händen verloren.Von Krippenfiguren über den heiligen Antonius bis hin zu Engelsdarstellungen schnitzt, hobelt und sägt der katholische Allrounder alles Holz, was ihm unterkommt. Zehn größere Darstellungen hat er bereits im Bezirk geschaffen. Ein absolutes Highlight ist die lebensgroße Krippe am Ybbser Stadtplatz. Was mit der Motorkettensäge auf den ersten Blick etwas bedrohlich wirken mag, ist in Wirklichkeit mit viel Liebe zum Detail und zum Werkstoff Holz geschaffen worden.