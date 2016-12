Frag doch mal anders: Dein Heiratsantrag auf der Titelseite der Bezirksblätter!

02.12.2016, 12:13 Uhr

Du bist verliebt und willst deiner Liebsten/deinem Liebsten auf ganz besondere Weise fragen, ob sie/er dich heiraten will? Wir bieten dir eine einmalige Chance: Lächle zum Valentinstag 2017 von der Titelseite der Bezirksblätter, damit die ganze (Bezirks-)Welt weiß, dass du es ernst meinst!

Zugegeben, unser Angebot ist etwas außergewöhnlich. Aber sollte die Frage aller Fragen nicht genau so sein: Einmalig, unvergleichlich und eben etwas ganz Besonderes?Wenn du jemand bist, der dein Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen will, dann suchen wir genau dich!Zum Valentinstag 2017 bieten dir die Bezirksblätter die einmalige Chance, deinen Heiratsantag in Zehntausendfacher Ausführung zu machen: Direkt von der Titelseite der Bezirksblätter in deinem Bezirk. Damit wirklich alle wissen, dass du es ernst meinst!

Und so funktioniert's

• Du spielst mit dem Gedanken deiner Partnerin/deinem Partner einen Heiratsantrag zu machen und würdest dies gern rund um den Valentinstag tun? Perfekt!• Bewird dich per E-Mail unterund schreibe uns in aller Kürze, warum du diesen besonderen Weg für deinen Heiratsantag gehen möchtest. Vergiss bitte auch nicht, ein Foto, deinen Heimatort und -bezirk sowie dein Alter anzugeben.* Wir geben dir bis Ende Dezember Bescheid, ob du ausgewählt wurdest. Wenn ja, dann machen wir mit dir ein professionelles Fotoshooting für das Foto, das die Frage aller Fragen begleiten soll.• Dann musst du nur noch bis 14. Februar Stillschweigen bewahren – und auf die Antwort deiner Liebsten/deines Liebsten wartenWenn dein Heiratsantag unverwechselbar sein soll, bewirb dich bis zum 20. Dezember per E-Mail an: