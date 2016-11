Kirnbergs Leo Fellner "spinnt" sich drei Nominierungen

28.11.2016, 15:02 Uhr

Von sechs Einsendungen wurden drei in die engere Auswahl genommen. "Ganz besonders über die Nominierung des Kirnberger Porträts 'Grandma' in der Kategorie 'Porträt' und über mein Statement zur Flüchtlingskrise 'A Way in the Freedom' (Kategorie Fine Art) freute ich mich besonders", sagt der Kirnberger voller Stolz. Weiters wurde sein Bild "Leisure" in der Kategorie People nominiert. "Gewonnen haben zwar andere, die Nennungen ehren mich aber sehr", so Fellner.