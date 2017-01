Mank: Michael Pfeffer hofft auf eine Jobwunder

16.01.2017, 13:54 Uhr

Der an einer vererbten Muskelerkrankung leidende Michael Pfeffer ist via Facebook auf Jobsuche.

MANK. Innerhalb von nur zwei Tagen hat sich der Facebook-Beitrag von dem Manker Michael Pfeffer wie ein Lauffeuer verbreitet. "Meine Mutter hat mir zwar schon vor längerer Zeit angeraten, diesen Schritt zu wagen", erklärt der an einer erblichen Muskelkrankheit – Muskeldystrophie Duchenne – leidende Manker. "Nachdem ich nach weiterem Suchen keine Stellen mehr gefunden habe, wagte ich dann diesen Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen."

18.000 "Interessenten"

Über 200 Absagen bei Firmen

Licht am Ende des Tunnels

Via Facebook versuchte sich der 23-Jährige an einer "Online-Bewerbung" und das mit großem Erfolg. Der Beitrag wurde fast 18.000 Mal geteilt. "Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass sich dies so schnell verbreitet", kommt Michael nicht aus dem Staunen heraus.Dabei gestaltete sich die bisherige Jobsuche eher bescheiden. Über 200 Bewerbungen verschickte der junge Manker innerhalb von zwei Jahren. Leider mit ebenso vielen Absagen. Alleine an der Ausbildung liegt es nicht.Er besuchte die Handelsschule in der Ungargasse in Wien und beendete diese auch erfolgreich. "Vielleicht ist es auch an mir gelegen, weil ich nicht jeder Bewerbung gleich nachgegangen bin", gibt er sich auch eine kleine Teilschuld. Ein weiterer Grund, der wohl dabei mitspielt, ist die Betreuung, die er auch bei der Arbeit benötigen würde. "Ich würde auch einen persönlichen Assistenten benötigen, der mich zum Beispiel beim Gang auf das WC unterstützt", beschreibt er ein großes Problem. Doch dies hat sich schon geklärt. Eine Betreuerin aus Oberösterreich würde sich sofort dieser Aufgabe annehmen. Ein Weiteres ist die Anfahrt zur Arbeitsstelle. "Richtung Amstetten würde es einen Bus geben, mit dem ich mit meinem Rollstuhl mitfahren kann. In die anderen Richtungen gestaltet sich dieser Weg schon schwieriger", sagt der Schwerkranke.Doch sein Aufruf auf der Social-Media-Plattform hat ihm schon zumindest einen Teilerfolg eingebracht. "Mir wurden bereits einige Stellen angeboten, denen ich jetzt nachgehen werde", freut sich der arbeitswillige Jugendliche. "Vielleicht gibt es ja bald ein Happy End bei meiner Jobsuche."Ernst gemeinte Jobangebote an: