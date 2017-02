Mostviertlerin ist neues "Puls-4-Gesicht"

01.02.2017, 08:00 Uhr

Radio-Arabella-Stimme Theresa Kitzwögerer geht neue Wege und zeigt sich künftig österreichweit im TV.

ST. LEONHARD/FORST (CR). „Nach über fünf Jahren Radio war es jetzt mal an der Zeit etwas Neues zu probieren", verrät die langjährige Moderatorin von Radio Arabella Niederösterreich, Theresa Kitzwögerer, im Bezirksblätter-Gespräch.Theresa ist jetzt "Die 4"Ab Februar wechselt sie zum österreichischen Privat-TV-Sender PULS 4. "Ich freue mich unglaublich auf meine neue Aufgabe“, so Kitzwögerer, die künftig alternierend mit einem männlichen Kollegen als „Die 4“ die Zuschauer live durch das tägliche TV-Programm begleiten wird. Die Zuseher werden immer wieder die Stimme der Mostviertlerin hören und sie auch am Bildschirm sehen. "Fixe Sendezeiten gibt es keine, aber wer PULS 4 aufdreht, sieht und hört mich jetzt mehrmals täglich", kündigt Kitzwögerer an.

Eine große VerantwortungDas tägliche Pendeln nach Wien stört sie dabei keineswegs: „Es freut mich unglaublich, dass mir Puls 4 so eine große Verantwortung gibt, dass ich die Stimme des Senders sein darf. Ich finde das TV-Programm von PULS 4 super und ich stehe vollkommen hinter dem was gesendet wird."Ab 2. Februar "On Screen"Dass sie bei ihrer Arbeit einfach sie selbst sein darf, schätzt die St. Leonharderin ganz besonders. Auch die Kollegen haben die 27-Jährige gut aufgenommen, und so steht dem ersten "On-Air"-Tag nichts mehr im Wege: "Am 2. Februar habe ich meine erste "On-Screen-Performance" und natürlich würde ich mich freuen, wenn dann auch viele Menschen aus dem Bezirk Melk zuschauen", kann Theresa Kitzwögerer es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.