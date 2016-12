Natur- und Landschaftsvermittlung im Südlichen Waldviertel

26.12.2016, 00:00 Uhr

Vom neu renovierten Schloss Pöggstall ausgehend werden gemeinsam regionale Besonderheiten der Natur und Regionsgeschichte erkundet und erlebbar gemacht. Ebenso gibt es bei den sechs Waldviertel-Stationen Maria Taferl, Artstetten, Ysperklamm, Truckerhaus Gutenbrunn, Bad Traunstein und Mohndorf Armschlag Naturvermittlungsangebote. Aber auch am Jauerling, in Raxendorf oder in St. Oswald werden schon konkrete Vermittlungsformate ausgearbeitet.

Die erworbenen Kompetenzen aus dem Lehrgang werden über 2017 hinaus der Region zur Verfügung stehen. Somit wird das Bewusstsein für die landschaftliche Vielfalt des Südlichen Waldviertels nachhaltig gestärkt.Mehr über die Landesausstellungs-Region: www.waldviertel.at/landesausstellung2017