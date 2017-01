Polizei NÖ: 55 Einbruchsdiebstähle geklärt – 17 davon im Bezirk Melk

31.01.2017, 16:31 Uhr

Ein 43-jähriger serbischer Staatsbürger wurde dabei als Verdächtiger ausgeforscht. Gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten ein EU-Haftbefehl erlassen. Am 27. September 2016 erfolgte dann die Festnahme in Kroatien und weiters die Auslieferung an die österreichische Justiz.

Ein weiterer Beschuldigter, ein 27-jähriger serbischer Staatsbürger, konnte am 5. November 2016 in Wien festgenommen werden. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt eingeliefert. Bei den Ermittlungen konnten noch 16 weitere serbische Staatsbürger im Alter von 21 bis 52 Jahren als Mittäter ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt werden.Der serbischen Tätergruppe ordneten die Ermittler insgesamt 40 vollendete und sieben versuchte Einbruchsdiebstähle in Lkw entlang der A1 und der A2 in Niederösterreich und der Steiermark, einen versuchten und fünf vollendete Wohnhauseinbruchsdiebstähle in NÖ und der Steiermark und zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen zu.