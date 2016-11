Reportage: Redakteure in der Grube im Bezirksgrenzgebiet von Scheibbs und Melk

29.11.2016, 18:00 Uhr

Roland Mayr und Daniel Butter begeben sich mit Archäologen auf Schatzsuche im Grenzgebiet der Bezirke.

WIESELBURG-LAND/BERGLAND. Wir machen uns auf zum Fundort der "Villa Rustica" – einem großen landwirtschaftlichen Gutsbesitz aus der römischen Kaiserzeit, der im Zuge der Bauarbeiten an der Umfahrung Wieselburg entdeckt worden ist. Dort wurden die Fundamente der einstigen Siedlung, Brunnen und die Überreste eines Kinderskeletts ausgegraben, und obwohl man wenig über das Leben der Bewohner in den ländlichen Provinzen der alten Römer weiß, erscheinen vor dem geistigen Auge zahllose Bilder des dörflichen Lebens aus einer längst vergangenen Epoche, wenn man in der Ausgrabungsstätte steht.

Gleich zu Beginn erklärt der archäologische Leiter Gottfried Artner, wie dankbar er für die tolle Zusammenarbeit mit dem Land NÖ sei und freut sich, dass die Straßenbauabteilung großes Interesse an den geschichtlichen Hinterlassenschaften unserer Vorfahren zeige. Die ersten Voruntersuchungen – unter anderem Geländebegehungen und Luftbildaufnahmen – sind bereits im Vorfeld durchgeführt worden, um sich ein Bild über die potenzielle Fundstelle zu machen und die eigentliche Grabung besser planen zu können. Auch die Pflugschicht des Oberbodens ist schon von einem Bagger abgetragen worden.Besonders die nächste Phase stellt für jeden Archäologen eine große Herausforderung dar, da er zu Beginn absolut nicht weiß, was er finden und welcher Erhaltungszustand im Detail vorliegen wird. In diesem Fall können die Altertumsforscher jubeln: Die Verdachtsfläche ist zur Fundstelle mutiert.Nach dieser ersten Einschulung durch die Forscher, geht es für uns nun endlich ans "Eingemachte" und wir beteiligen uns an den Ausgrabungsarbeiten. Dabei ist besonders penibles und vorsichtiges Arbeiten erforderlich, um die Funde und deren Umgebung nicht zu beschädigen. Aber Archäologie ist auch harte "Knochenarbeit": So muss man unzählige Scheibtruhen auch bei Schlechtwetter durch die Gegend lenken und alle Tätigkeiten von Hand durchführen, da ein maschineller Einsatz die Artefakte und auch die Fundstelle selbst beschädigen könnte.Jeder Fund, sei er auch noch so unspektakulär, kann den Forschern, je nach Lage der Fundstelle beziehungsweise im Vergleich mit anderen Grabungsstätten, völlig neue Einblicke eröffnen. Als wahres "Eldorado" eines jeden Archäologen entpuppen sich einstige Müllplätze, da Abfälle, wie Tierknochen, wertvolle Erkenntnisse in die Lebensverhältnisse der einstigen Bewohner offenbaren.Die eigentliche archäologische Arbeit beginnt aber im Prinzip erst nach der Grabung. Das Fundmaterial muss nach der Ausgrabung klassifiziert und im Labor anhand modernster Techniken nach Material und Alter zugeordnet werden. Besondere Wichtigkeit hat auch die Interpretation der Fundstücke und vor allem die darauffolgende Publikation, um wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse über das Landleben zur Römerzeit der breiten Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten.