Freitauchkurs (Infoabend)

Sich frei wie ein Fisch unter Fischen bewegen - das ist die Faszination des Freitauchens, auch Apnoetauchen genannt. Es ist die ursprünglichste Form des Tauchens und ein wunderbares Gefühl, für einen kurzen Augenblick eins zu sein mit der uns umgebenden Natur.Um ungetrübten Spaß an diesem Sport zu haben und ihn gefahrlos ausüben zu können, ist das Erlernen der richtigen Tauchtechnik, der Atem- und Entspannungstechniken und vor allem der Sicherungstechniken Voraussetzung.Nach den ersten Kurseinheiten werden Sie begeistert sein, innerhalb welch kurzer Zeit sie Ihre Leistungen verbessern können und mehr Sicherheit erlangen. Gute Apnoefähigkeiten erhöhen die Freude an der Erkundung der Unterwasserwelt erheblich und auch beim Gerätetauchen verleihen diese mehr Sicherheit und Ruhe.

Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger, als auch an "Urlaubstaucher", die bereits Vorkenntnisse mitbringen. Die ersten Kurseinheiten finden im Hallenbad statt, der zweite Teil des Kurses wird im Freibad und am Lunzer See abgehalten.Der Tauchklub Nautilus Erlauftal bildet nach den Richtlinien des Österreichischen Tauchsportverbandes (TSVÖ) aus und Sie erhalten nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses ein international anerkanntes Apnoe-Brevet, sowie den Nachweis einer Schnorchelausbildung, die Voraussetzung für einen weiterführenden Gerätetauchkurs ist.Derwird amstattfinden. Der richtige Kursbeginn wird Mitte Februar 2017 sein (wird am Infoabend festgelegt).195 Euro