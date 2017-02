"Die Bewohner wünschen sich die Brückensanierung"

14.02.2017, 09:09 Uhr

Vier wichtige Themen

Dabei wurden vier Themen vorgegeben – Sanierung Pielachbrücke, überdachter Veranstaltungsbereich beim FF Haus, Mitgestaltung der neuen Siedlung Pielachberg und Verbindungsweg von der Siedlung zum Kindergarten. "Vor Jahren war sie noch verschrien, jetzt ist es ein wichtiger Verbindungspunkt und liegt den Pielachern und Spielbergern am Herzen", erklärt Bürgermeister Thomas Widrich den größten Wunsch der "Pielachbewohner". Die Gemeinde hat die Sanierung der Pielachbrücke im Budget schon mit einkalkuliert (rund 70.000 Euro). "Die Brücke wird so schnell wie nur möglich saniert, aber es gibt keinen Zeitdruck dahinter", sagt Strobl.Die Befragten konnten auch selbst noch Wünsche äußern. "Vor allem Geschwindigkeitskontrollen sind den Anrainern ein großes Anliegen", beschreibt Strobl. Auch Wünsche nach einem Nahversorger und einem Dorfwirten werden laut. "Der letzte Wirt war in den 80er-Jahren angesiedelt. Vielleicht wird es wieder Zeit für einen", erinnert sich Widrich zurück.