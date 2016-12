Präsidentin vom Staatenbund Österreich im Mostlandhof

15.12.2016, 18:44 Uhr

Auf Einladung von Werner Enöckl



welcher vor kurzem den Vorsitz des Staat Niederösterreich als Völkerrechtssubjekt übernommen hat fand am 14.12 im Mostlandhof folgende Veranstaltung statt.14. Dezember 2016 (Mittwoch), Staat Niederösterreich Treffen, Schauboden beim Mostlandhofab 14 Uhr Einschreiben und Lebendmeldungenab 15 Uhr Eintragungen Landbuch für Niederösterreich der Herzen19 Uhr Vortrag mit monika:unger, internationale Lebendmeldungen möglich!

Ich war als Regionaut

Der Vortrag war allgemein gehalten

Dies kann nicht die Ursache sein warum doch ca. 100 Menschen dem Vortrag lauschten.

Was kann dabei der Grund sein

Laut der Vortragenden

Was nachdenklich ist!

um 19:00 vor Ort um zu sehen wie viele Menschen dieser Einladung gefolgt sind. So um die 100 Menschen lauschten dem Vortrag von monika:unger. Mir wurde durch die Unterstützung von werner:enöckl das Filmen der Veranstaltung erlaubt. Auch teilte ich mit das ich meine Eindrücke als Regionaut im Bezirksblatt schreiben werde, dies wurde auch als Okay befunden.zeigte keine mir auffällige Haltung gegenüber der 2 Republik Österreich auf. Es wurde das gesprochen was man in der Regel überall hört wenn man mit Menschen spricht. Dies passt nicht und jenes ist nicht rechtens.In Wirklichkeit kann ich von meinem wissen her sagen, ein Vortrag wo man sehr wohl über die Aktuelle Lage in Österreich aufschlusreiches erfahren konnte. Vorraussetztung ist jedoch zu "hinterfragen" ob es sich so verhält wie gesprochen wurde.das jedoch annähernd 100 Menschen sich 2 Stunden lang eine Rede anhören. Vermutlich sind doch viele Menschen interressiert was sich in unseren Land tut, was ist erlaubt und was eben nicht. Wenn die Grund und Bodenrechte 2017 auslaufenwas gibt es für eine alternative?So nebenbei habe ich mitbekommen das sich ca. 57 Menschen an dem Nachmittag "lebend" erklärt haben und auch Eintragungen ins Landbuch durchgeführt wurden. Mir ist aufgefallen beim zuhören der Gespräche der Menschen untereinander das sie kein wissen betreffend "Republik Österreich" haben sondern "Lösungen" für ihre Schwierigkeiten dringend suchen.Die Präsidentin erklärte das die Bundesrepublick Österreich eine Firma im Handelsrecht sei, und daher keine Hoheitlichen Rechte hat. Ebenso wurde genau erklärt warum Menschen als Personen (also eine Sache) gehandelt werden und nicht als Lebende Menschen.ist der Staatenbund Österreich Völkerrechtlich annerkannt und besitzt daher auch das Landrecht und ist die einzige Instanz mit Hoheitsrechten in Österreich. Daher gibt es auch die Möglichkeit sich Lebend zu melden und seine Grundstücke ins Landbuch eintragen zu lassen.Wenn in einem ländlichen Bereich so viele Menschen wie gestern in Purgstall zu einem Vortrag gehen weil Sie mit dem derzeitigen System unzufrieden sind und um Änderung hoffen, dann scheint es nicht nur, sondern ist die Politik wohl in eine verkehrte Richtung gegangen.