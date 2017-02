2. Runde Mannschaftsmeisterschaften

01.02.2017, 20:58 Uhr

Am vergangenen Samstag stand die 2. Runde der Badminton Mannschaftsmeisterschaft in der 1. Klasse West auf dem Programm. Die SpielerInnen des Freizeitsportvereines Ybbs waren zu Gast in St. Peter und trafen an diesem Tag sowohl auf St. Peter/Au 2 als auch auf den BC St. Pölten 3.

Die 1. Partie gegen St. Pölten konnten die Ybbser durch 3 Siege im Herreneinzel sowie im Mixed mit 4:2 für sich entscheiden und 3 wichtige Punkte für die Rangliste einheimsen.Im 2. Spiel gegen St. Peter wurde eine knappe Partie erwartet und zu dieser ist es auch gekommen. Je ein Sieg im Herreneinzel, Dameneinzel und Mixed standen Niederlagen in 2 Herreneinzeln sowie dem Herrendoppel gegenüber. Mit dem Unentschieden war man bei den Donaustädtern aber durchaus zufrieden.Die nächste Runde der Mannschaftsmeisterschaft wird im Freizeitzentrum Ybbs ausgetragen. Am 19. Februar kommt es zum Aufeinandertreffen der 3 punktgleichen Mannschaften aus Ybbs, St. Peter und Krems. Für Spannung ist gesorgt.