Erfolgreiche Landesmeisterschaften

15.01.2017, 21:24 Uhr

5 Athleten des Ybbser Freizeitsportvereins stellten sich der Herausforderung der Badminton Landesmeisterschaften in Pressbaum. An 2 Spieltagen kämpften rd 100 Spieler und Spielerinnen um die Titel in den verschiedenen Altersklassen. Auch die Donaustädter dürfen sich über 3 Landesmeistertitel freuen.

Christian Buschenreithner eroberte den Titel im Herreneinzel in der Altersklasse O35. Besonders bemerkenswert deshalb, weil er eigentlich in der AK O50 beheimatet ist. Sein Bruder Wolfgang darf als Landesmeister im Herreneinzel in der AK O55 nach Hause fahren. Und gemeinsam holten die Brüder sich noch den Titel im Herrendoppel (AK O45).Auch die weiteren mitgereisten Ybbser freuten sich über gute Ergebnisse: Christian Wagner wurde im Einzel der AK O55 Zweiter und im Doppel (AK O45) mit seinem Partner Andreas Meinke aus Pressbaum Vierter.Sein Sohn Florian Wagner belegte in der allg. Klasse den 9. Platz bei 16 Teilnehmern. Der Jüngste im Bunde, Jan Buschenreithner, erkämpfte sich als U17 Spieler im U19 Bewerb den 6. Platz und nimmt viel Erfahrung für die kommenden Turniere mit.