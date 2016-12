Münichreith: Ein Sportverein, bei dem der Mensch an erster Stelle steht

20.12.2016, 08:35 Uhr

Zusammen Gutes tun

Seit 1989 veranstaltet der Sportverein in unregelmäßigen Abständen Benefizveranstaltungen, bei denen Gelder für verschiedene Heime, Familien, Einzelpersonen in Not oder schwer behinderte Kinder gesammelt werden. Über all die Jahre gerechnet wurden mehr als 400.000 Euro an Spendengeldern übergeben.Für Franz Weiss, Obmann des Vereins, ist jede Spende ein Zeichen der Menschlichkeit: "Es macht mich außerordentlich stolz zu sehen, was man gemeinsam alles erreichen kann. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben."