Eröffnungen: Ybbser Wirtschaft startet Anfang des Jahres voll durch

11.01.2017, 15:14 Uhr

Nachdem Bauen & Wohnen eines der Kernthemen von Bürgermeister Alois Schroll für 2017 darstellt, ist die Neuansiedelung des IMMOstviertel Immobilien Büros am Bürgerspitalplatz von großem Vorteil. Der Inhaber Martin Öllinger blickt als zertifizierter Immobilienmakler auf jahrelange Branchenerfahrung zurück und fokussiert sich mit seinem Team auf die persönliche Beratung, die Bewertung von Immobilien bis hin zur erfolgreichen Vermittlung in Ybbs, aber auch im gesamten Mostviertel und darüber hinaus.

Burgcafe wird zum Nichtrauchermekka

Das erste Nichtraucherlokal in Ybbs eröffnet am 16.Jänner 2017. Das Burgcafé hat einen neuen Pächter in dem ehemaligen Geschäftsführer eines Ybbser Rindenmulchproduzenten gefunden. Harald Wolkerstorfer, Betreiber eines weiteren Lokals in Purkersdorf, wird zukünftig Frühstück über Mittagessen, Café und Barbetrieb und ab März auch wieder das bekannte Eis anbieten.Eine Neueröffnung bzw. Geschäfts-Weiterführung feierte Conny Streisselberger mit ihrem Nagelstudio CorNAILia am 07. Jänner 2017. In entspannter Atmosphäre bietet das Studio zusätzlich Kosmetik und Fußpflege an. Bei der offiziellen Eröffnung freute sich Frau Streisselberger mit ihrem professionellen Team über den Besuch von Bürgermeister Alois Schroll und von Wirtschaftsstadtrat Ewald Becksteiner. „Ich freue mich ganz besonders, dass gerade auch junge Menschen wie Frau Streisselberger oder wie auch Martin Öllinger mit IMMOstviertel oder Florian Posh mit seinem neuen Radgeschäft „Posh cycling“ ihre Zukunft in Ybbs sehen“, betonte Bürgermeister Alois Schroll.