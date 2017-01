Lehrlingswettbewerb: MFB – Mitarbeiter ist der zweitbeste Bodenleger Österreichs

30.01.2017, 12:51 Uhr

Maximilian Koll holte sich den 2. Platz beim Bundeslehrlingswettbewerb der Bodenleger in Graz.

KILB. Bodenleger-Lehrlinge aus ganz Österreich traten drei Tage lang in Graz zum Bundeswettbewerb an. Darunter auch Maximilian Koll, der seine Ausbildung bei dem Meisterbetrieb MF-Böden GmbH aus Kilb absolviert. Der junge Bischofstettner schaffte dabei mit dem 2. Platz den Sprung aufs Siegertreppchen.Beim Wettbewerb galt es, einen rund 1,5 qm großen Boden in komplizierter Ornamentik zu verlegen. Dazu musste Koll das rohe Material, etwa Parkettstäbe, selbst berechnen, zuschneiden und verlegen.

„Die Kunst liegt darin, beim Legen den Überblick über das Gesamt-Kunsthandwerk nicht zu verlieren“, stimmte der zu recht stolze Geschäftsführer und Bodenlegermeister Manfred Maier-Fuchs dem Bundesinnungsmeister Georg Maierhofer zu. „Ich kann meinen Stolz auf Max nicht leugnen, zeigt aber auch die hohe Qualität unserer Bodenleger“, resümierte Maier-Fuchs.