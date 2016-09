Letzter Aufruf: Wer will € 50.000? Jetzt noch bei 120 Sekunden bewerben!

28.09.2016, 11:41 Uhr

Gesucht wird die beste Geschäftsidee des Landes – Anmeldeschluss am 30.9.

Können Sie sich eine Welt ohne Reißverschluss, Red Bull oder Facebook vorstellen? Wohl schwer – und doch fingen alle drei Erfolgsgeschichten mit einer simplen Idee an. Haben vielleicht gerade Sie die nächste weltverändernde Geschäftsidee? Dann sind Sie hier genau richtig. Gemeinsam mit dem Land NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ suchen die BEZIRKSBLÄTTER zum dritten Mal "Die niederösterreichische Geschäftsidee".

Letzte Chance auf € 50.000

Die Kooperationspartner von 120 Sekunden sind:

Die Top Drei Geschäftsideen aus Niederösterreich teilen sich Preise im Gesamtwert von über 50.000 Euro. Die Regeln: Keine technischen Hilfsmittel – was zählt ist einzig und allein die Idee. Und natürlich Ihre Fähigkeit, diese in 120 Sekunden auf den Punkt zu bringen: Welches Marktpotenzial hat Ihre Idee, wer würde sie kaufen und was brauchen Sie, damit Ihre Idee unser Leben verändern kann?Wir suchen dabei sowohl Ideen von Hobbyerfindern als auch neue Erfindungen von Unternehmen – egal, ob diese gerade erst gegründet werden oder schon länger im Business sind.Die zehn besten Ideen (plus zwei Online-Gewinner) schaffen es in das große Landesfinale.Schreiben Sie die wesentlichen Eckpunkte Ihrer Idee zusammen, suchen Sie sich einen Castingtermin aus und bewerben Sie sich noch bis Freitag, 30. September um Mitternacht direkt auf www.meinbezirk.at/120sekunden