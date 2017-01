Ornding: Ingrid strickt sich durchs "Netz"

31.01.2017, 09:00 Uhr

Die Orndingerin Ingrid Hochenauer ist mit ihrem Online-Wollversand auf eine Trendwelle gestoßen.

Idee durch Tochter und Sohn

ORNDING. 25 Jahre lang bemalte Ingrid Hochenauer unzählige Leinwände, vor einigen Jahren gab sie einer anderen Textilart Farbe: Wollknäuel. Ihre "Wunderbunt"-Garne sind begehrter denn je. Im Jahr verschickt sie rund 500 Pakete nach Österreich und Deutschland."Durch das Textilstudium meiner Tochter hab ich wieder Gefallen am Stricken und Häkeln gefunden, beziehungsweise überhaupt an der Textilverarbeitung", erklärt die Orndingerin. "Nachdem mein Lieblingswollgeschäft leider seine Pforten schloss, suchte ich mir meine Materialien im Internet. Da kam mir auch die Idee, einen Wollversand zu eröffnen." Ihr Sohn unterstützte sie bei ihrem Vorhaben und half ihr bei der Gestaltung der Webseite, die 2009 online ging.

Selbst gefärbte Wolle

Strick-Blog zieht Leute an

Anfangs war ihr Shop " Woll-Laden " noch mit bekannten Wollmarken ausgestattet, seit knapp fünf Jahren aber setzt die Künstlerin auf ihre eigenen Wollgarne. "Durch die Malerei weiß ich, wie gewisse Farbtöne zustande kommen und so entschied ich mich mit Rohmaterialien zu arbeiten", meint Hochenauer.Dabei bezieht sie ihre Wolle, Seiden, Leinen und Alpakas von ausgewählten und hochqualitativen Firmen aus Deutschland und Großbritannien. Dank einer weltweiten Strick- und Woll-Internetcommunity ist sie auf diese Firmen gestoßen. "Mit diesem Gesamtpaket entsteht mein Unikat 'Wunderbunt'. Das Färben ist ein langwieriger Prozess, ein Garn dauert ungefähr acht Stunden. Außerdem wird nur eine gewisse Stückanzahl produziert, aber eine Massenproduktion war sowieso von Anfang an nicht geplant."Doch nicht nur ihre Produkte locken die Stricker auf ihre Seite. "In Amerika gibt es schon eigene Treffen und Internetseiten mit Videos, wo nur über Wolle, Stricken und Co. gesprochen wird. Die sind wirklich fanatisch", so die Pensionistin. Auch auf ihrer Webseite gibt sie Tipps, wie man beispielsweise ganz einfach einen Schal strickt. "Es wird auch sehr gut angenommen", lacht die Orndingerin. Ein großes Highlight steht dieses Jahr im März am Programm: Hochenauer wird beim 10. Wollfestival in Edinburgh/Schottland mitmachen. "Auch auf dem Wollfest in Wien werde ich wieder dabei sein", sagt sie voller Stolz.