Rgeion: Krummnußbaum: Heiratssachen sind Ninas "Ding"

23.01.2017, 15:09 Uhr

Nina Schmoll designt handgefertigte Hochzeitsaccessoires und ist nun für einen großen Preis nominiert.



Vier Jahre im "Geschäft"

NEUSTIFT. Auf die Verlobung folgt zumeist – gibt ja auch Ausnahmen – ein Termin für die Hochzeit. Steht dieser fest, beginnen die großen Vorbereitungen. Und neben den Terminen beim Standesamt beziehungsweise Kirche und dem Restaurant braucht man eine passende Einladung. Hier beginnt die Arbeit von Nina Schmoll."Begonnen hat eigentlich alles bei der eigenen Hochzeit, wo ich von der Einladung bis zur Deko und den Gastgeschenken alles selber gemacht habe", erinnert sich die Neustifterin zurück. 2012 wagte sie den Schritt ihre individuell gestalteten Hochzeitsaccessoires – von der Einladung bis zur Tischdeko – unter die Menschen zu bringen. "Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber die meisten Anfragen erhielt ich aus Deutschland. Innerhalb von Österreich baut es sich erst jetzt schön langsam aus", schmunzelt die gelernte Sozialpädagogin.

"Bin schon ein Gewinner"

Bis zum heurigen Jahr hat sie ihr Gewerbe nebenberuflich aufgebaut. Jetzt, nachdem ihre Tochter zwei Jahre alt ist, wagte sie Anfang des Jahres mit ihrer Firma "Nina Schmoll – Creative for you" den Schritt in die Selbstständigkeit.Doch nicht nur dieser Schritt lässt das Herz der zweifachen Mutter hüpfen. "Ich habe eines meiner Projekte beim 'Austrian Wedding Award' eingereicht und heuer die Mitteilung bekommen, dass ich in der Kategorie 'Beste Einladung/Save the Date' von der Jury ins Finale gewählt wurde", sagt sie voller Stolz. Am 2. Februar wird der Award im Palais Eschenbach in Wien verleihen. "Die Nominierung, die ganzen Goodies, wie der Abdruck in diversen Magazinen und Flyer, eigentlich hab ich jetzt schon gewonnen", ist die Neustifterin fast sprachlos.Doch auf ihren Lorbeeren kann sie sich nicht ausrasten. "Ich hab schon wieder sehr viele Anfragen bekommen, da habe ich erneut genug zu tun", sagt sie lachend. Erst vor Kurzem stellte sie auf ihrer Facebookseite wieder ein Beispielbild von einigen Hochzeitseinladungen online. "Ich erhielt sofort eine Nachricht, dass eine Braut schon sehr lange auf der Suche nach genau diesem Muster war und ob sie mir den Auftrag geben darf", so Schmoll. "Das Kuriose dabei war, dass sie ihre Einladungen schon fix fertig an die Druckerei schickte und diese nur mehr auf das Okay wartet. Das bestätigt meine Arbeit schon", freut sich Nina.