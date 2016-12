Ybbs: Keine Aufreger beim Budget für 2017

20.12.2016, 08:36 Uhr

Bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres symbolisierte die Politik geschlossenen "Weihnachtsfrieden".

YBBS. Der konservative Sparkurs des Ybbser Stadtregierung in den letzten zwei Jahren scheint die politische Konkurrenz überzeugt zu haben. Beim Budget für das Jahr 2017 darf Bürgermeister Alois Schroll auch auf die mehrheitliche Unterstützung der Opposition bauen."Wir wollen weiterhin eine transparente Finanzpolitik betreiben, mit dem Ziel, die Stadt Ybbs weiterzubringen", so Schroll. Gelingen soll das vor allem durch Mehrinvestitionen in die mediale Marke "Ybbs", welche zusätzliche Betriebe und Familien in die Donaustadt locken soll. Als passende Werbe-Plattform dient hierfür die 2017 stattfindende 700-Jahr-Feier, bei der sich laut Schroll auch Neo-Bundespräsident Alexander Van der Bellen angekündigt hat.

Neuer "Roter" im Gemeinderat

Nach dem überraschenden Tod der im November verstorbenen Gemeinderätin Renate Farahat-Langthaler übernimmt Peter Blessky von der SPÖ den frei gewordenen Sitz sowie auch die beiden Ausschüsse ("Wohnen, Soziales, Schulen und Kindergärten" und "Landwirtschaft/Forst, Wasser, Kanal und Umweltangelegenheiten") nach einstimmiger Wahl im Gemeinderat.