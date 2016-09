1. Weinviertler Energiepfad

29.09.2016, 09:58 Uhr

am 15. und 16. Oktober im Schüttkasten Klement

Freue dich auf zwei Tage ...– mit unendlich viel positiver Energie– einer Menge an energetischem Potenzial– besonderen Schmuck- und Kleidungsstücken– Unterstützung in verschiedensten Lebensbereichen– biologisch wertvollen und veganen Köstlichkeiten– wunderbare Accessoires für dich und dein Zuhause– Vorträge und Workshops zu vielen interessanten Themen– Samstag im Anschluss Friedensmeditation und Fackelzug

Samstag, 15.10.2016 von 10.00 - 18.00 UhrSonntag, 16.10.2016 von 11.00 - 17.00 UhrEintritt freiIm faszinierenden Ambiente des barocken Schüttkastens in Klement präsentieren ca. 50 AusstellerInnen die vielseitigen Möglichkeiten zu positiver Energie im Leben. Dies reicht von Unterstützung in verschiedensten Lebensbereichen über besondere Schmuck- und Kleidungsstücke, liebevollen Accessoires bis hin zu biologisch wertvollen und veganen Köstlichkeiten. Viele der Aussteller werden dir in unterschiedlichen Workshops und Kurzvorträgen ihr Wissen näher bringen.Am Samstag, im Anschluss an den ersten Ausstellungstag veranstalten wir alle gemeinsam eine Friedensmeditation und einen Fackelzug