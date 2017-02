6. Musikerball der Stadtkapelle Wolkersdorf

Der Musikerball der Stadtkapelle Wolkersdorf findet am 13. Mai im Pfarrzentrum Wolkersdorf statt. Bereits zum sechtsten Mal bietet der Ball zum Ausklang der Ballsaison für alle Tanz- und Musikbegeisterten ein gesellschaftliches Highlight in Wolkersdorf.

Für die richtige Tanzmusik sorgt in bewährter Manier die bekannte Musikgruppe „Fish & Chips“ mit Hannes Wiesinger, in der Piano-Bar wird Alexander Blach-Marius die Ballgäste unterhalten. Die Wein- und Sektbar sowie ein Restaurant kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste. Als Mitternachtseinlage bietet die Showeinlage der „Stadtkapellen-Harmonists“ zusätzliche Unterhaltung. Selbstverständlich darf auch eine Tombola am Musikerball nicht fehlen.

Der Kartenvorverkauf erfolgt via E-Mail an ball@stadtkapelle.wolkersdorf.at und bei allen Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle Wolkersdorf.Tischreservierungen sind am Mittwoch, dem 3. Mai 2017, ab 18:30 Uhr im Kultur- und Musikzentrum Wolkersdorf, Withalmstraße 4 möglich.