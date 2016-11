LIONS - Benefizkabarett 2016 "WIEDER LACHEN"

Die Theatergruppe Kronberg, spielt aus ihren aktuellem Programm 2016

"WIEDER LACHEN" am Samstag den 3. Dezember

im Theater Winkelau in Loosdorf.

Organisiert wird dieser Abend vom LIONS-CLUB

Weinviertel Nord. Der Reinerlös geht frei nach dem LIONS Motto

"Wir helfen - persönlich, rasch und unbürokratisch" an in Not geratene

Mitmenschen aus dem Bezirk, sowie zur Unterstützung von Therapie und Hilfsmaterialien für Menschen mit Behinderungen.

Kartenreservierungen sind unter 0699/15311111 möglich.

Eintritt € 15,- freie Sitzplatzwahl