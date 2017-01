Gesundheitsclub Mistelbach: Essen mit Pfiff: Vitamine und Mineralstoffe

AT

, Wiedenstraße 14 , 2130 Mistelbach AT

Gesundheitszentrum Mistelbach der LLG , Wiedenstraße 14 , 2130 Mistelbach AT

Mistelbach : Gesundheitszentrum Mistelbach der LLG |

Wir treffen uns jeden 4. Sonntag im Monat um 17 Uhr in der Wiedenstraße 14, Mistelbach. Wir kochen und essen gemeinsam und erarbeiten miteinander Ernährungswissen.

Was geboten wird:

- Gemeinsames Schaffen

- Kulinarik

- Ernährungslehre

- Rezepte

Was Sie mitbringen sollten:

- Teamgeist

- Mitarbeit

- Fröhlichkeit

- Freie Spenden für Unkosten

Ohne Vitamine und Mineralstoffe geht gar nichts! Sie sind Werkzeuge des Lebens.