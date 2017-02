Achmed lach ned übernimmt Seniorenbund Mistelbach

11.02.2017, 23:48 Uhr

„Scheich Achmehd lach ned“ aus Marsa Alam alias Obmann Herbert Eidelpes brachte die Senioren in Stimmung. Fred Payer sorgte für die musikalische Umrahmung und es wurde getanzt und gefeiert was das Zeug hielt. Bei Faschingskrapfen, Brötchen und so manchem Achterl Wein war die Stimmung bald am Höhepunkt. Alle waren der Meinung nächstes Jahr soll Achmehd wiederkommen.Als Gäste waren Teilbezirksobmann Ernst Janda aus Niederleis, SB Obmann Kurt Kraft und Organisationsreferent Richard Gruber mit dabei.