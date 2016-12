Alt-Mistelbacher Advent im historischen Kern von Mistelbach

11.12.2016, 22:33 Uhr

Bereits am Feiertag fand zur Einstimmung das Chor-Konzert des „A Capella Chores Weinviertel“ unter der musikalischen Leitung vonin der Pfarrkirche statt.Rund um das Barnabiten-Kloster, das wieder mit einer roten Festtagsschleife umwickelt war, wurde unter anderem originelle Keramik, handgeschöpfte Seifen, Kräuterkissen, Schmuck, Weihnachtsbehang und festlicher Krimskrams, Holzschnitzereien und Krippen, Gestecke, Deko, Skulpturen, Allerlei vom Alpaka, Kerzen und Holzspielzeug … und jede Menge Leckereien – vom Tiroler Kas und deftigen Schmankerln aus dem Bauernladen über Marillenpunsch und Liköre bis zu Honig, Weihnachtskeksen, Pralinen und Öle.In Kellern konnte man heimlich durchs „Schlüsselloch“ gucken und dabei einen Blick auf die Krippe erhaschen oder sich von den Engerln im Himmel verzaubern lassen. Das Kinderbühnespiel vonund das traditionelle Theaterstück „Dinner for one“ mitunterhielt kleine und große Besucher.Auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit der Blechblasmusik der Gruppe „Paasdorfer Brass“,mit Amerikanischen Weihnachtsliedern, 6-Xang sowie Harfen-, Gitarren- und Geigenklänge in der Kapelle sorgte für vorweihnachtliche Stimmung.