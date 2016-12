Der Spielmann aus Herrnleis

08.12.2016, 13:51 Uhr

In mittelalterlicher Gewandung unterhält er sein Publikum auf Mittelalterfesten, bei Hochzeiten und anderen Anlässen. Unter seinem Künstlernamen "Arnulf das Schandmaul" ist er in der Mittelalterszene sehr bekannt. Auch seine Musikgruppe "Arnulf und die Schandgesellen" erfreut sich großer Beliebtheit.Arnulf das Schandmaul ist Entertainer, Geschichtenerzähler, Herold und Ausrufer, Musiker. Er bietet Unterhaltung mit historischen Liedern aus 1000 Jahren. Das Programm reicht von Minneliedern über Spott- und Landsknechtslieder bis zu alten Texten, die sich in unserer Volksmusik erhalten haben.

Für alle Fans des Mittelalters betreibt er auch auf Youtube einen eigenen Mittelalterkanal. Unter "kawau tv" bietet er Kennern und interessierten Neulingen Einblicke in das mittelalterliche Leben. Lieder, Instrumente, Kochrezepte und vieles mehr werden dort präsentiert. Ebenso erfährt der Zuseher die neuesten Termine und kann so den Spielmann Arnulf auch persönlich kennenlernen.