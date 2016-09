Promis putzen Scheiben zugunsten der Ronald Mc Donald Kinderhilfe

30.09.2016, 19:09 Uhr

Klare Sicht bei allen McDonald’s

Beim diesjährigen McDonald’s Car Wash Day standen alle McDrives in ganz Österreich wieder unter dem Motto „Klare Sicht spendet Glück“. Dieser Tag ist bereits seit vielen Jahren Fixpunkt der karitativen Aktivitäten in heimischen McDonald’s Restaurants. Während McDrive Gäste auf ihre Bestellung warteten, polierten Prominente und Restaurantmitarbeiter gegen eine freiwillige Spende die Windschutzscheiben der Autos.Zu Putzschwamm und Kübel griff in Mistelbach nicht nur die Chefin, sondern auch LandesratKasernenkommandant Oberstund MajorRK Bezirksstellenleiter, WK Bezirksstellenleiter, FF Kdt.Stadtrat, Bestatterwie auch die BürgermeisterundDie gesammelten Spenden kommen zu 100 Prozent Familien mit schwer kranken Kindern zugute und fließen in die Errichtung neuer Ronald-McDonald-Häuser ein. Im Vorjahr konnte ein Rekordergebnis von 62.000 Euro „erputzt“ werden.