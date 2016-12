Strahlende Gesichter bei der Weihnachtsfeier der Rot Kreuz Ortsstelle Poysdorf

18.12.2016, 22:56 Uhr

Im Kolpinghaus Poysdorf feierten viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit den Ehrengästen.

Neben dem Bezirksstellenleiter, dem Poysdorfer Bürgermeister, Stadtrat, dem RK Bezirkskommandanten, Dr.undvon der Poysdorfer Polizei,undvon der Feuerwehr Poysdorf, sowie dem Mistelbacher RK Ortsstellenleiterkonnte Ortsstellenleiterzahlreiche Kolleginnen und Kollegen begrüßen.

In einem ausführlichen Jahresbericht sprachüber die Aktivitäten des bald endenden Jahres. Ein besonderes Highlight war die 50-Jahr Feier der Ortsstelle Poysdorf in der Gstetten, mit hochkarätigem Besuch aus Politik und der Landesleitung des Niederösterreichischen Roten Kreuzes. Sehr dankbar zeigte sich der Ortsstellenchef für die große Unterstützung und die Mithilfe der vielen freiwilligen Helfer.Bürgermeisterrichtete seine Dankesworte an die Mannschaft und versicherte jegliche Unterstützung um den Standort Poysdorf zu stärken. Von den derzeit 75 MitarbeiterInnen sind nur 49 im Rettungs- und Krankentransport tätig, Um die Ortsstelle das ganze Jahr rund um die Uhr besetzen zu können, sind jedoch mehr Mitarbeiter notwendig.Erstmalig finden im Bezirk drei Rettungssanitäterkurse parallel statt.Für die 2.140 Einsätze und Transporte bei 50.000 gefahrenen Kilometern im Jahr mit nur einem Rettungswagen bedankte sich Bezirksstellenleiterebenso, wie auch für die vielen Ausbildungsstunden, die einerseits zur Aufrechterhaltung der Berechtigung für Sanitäter vorgeschrieben sind, als auch als Vorbereitung auf das kommende Notarzteinsatzfahrzeug-system notwendig sind.Hickl: "Die Bezirksstelle Mistelbach wird im kommenden Jahr zusätzlich 80.000 Euro für Ausbildung, Ausrüstung und Ausstattung investieren. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer sollen sich wohlfühlen und gerne Dienst machen, denn sie sind unverzichtbar."