100 Jahre Kaiser Karl

28.12.2016, 18:23 Uhr

Vortrag von Günter Fuhrmann in der Pfarrkirche Drasenhofen am Freitag, dem 6. Jänner um 14 Uhr, Eintritt frei

Karl war der letzte Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Er ist weitgehend vergessen und seine zweijährige Regierungszeit wird überlagert von den Schrecken des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie.Der junge Kaiser übernahm nach dem Tod Kaiser Franz Josephs eine unlösbare Aufgabe. Österreich-Ungarn stand mitten im Ersten Weltkrieg, die Zivilbevölkerung litt unter der schlechten Versorgungslage, das Reich bedurfte dringender Verfassungsreformen.Kaiser Karl stellte sich trotz seines noch jungen Alters (29 Jahre) diesen Herausforderungen, doch viele seiner Ideen kamen zu spät in der Gesamtentwicklung. Von seinen Versuchen, die verfahrene Situation zur Zeit seines Regierungsantritt zu verändern und vor allem den Ersten Weltkrieg zu beenden, blieb jedoch nur die „Sixtus-Affäre“ in Erinnerung.Günter Fuhrmann hält seit Jahren einen historischen Vortrag während der Weihnachtsfeiertage in der Pfarrkirche Drasenhofen. Heuer ist dieser der Person Kaiser Karls gewidmet, der eine familiäre Beziehung zu Drasenhofen hatte. Otto von Habsburg, Kaiser Karls Sohn hatte Drasenhofen dreimal besucht um am Südmährer-Treffen teil zu nehmen.Kaiser Karl wurde 2004 von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Eine Reliquie des Kaisers ist in den ersten beiden Jänner-Wochen in der Pfarrkirche Drasenhofen anwesend. Nach dem Vortrag gibt es eine Andacht.Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für die Renovierung der Kirche von Steinebrunn erbeten.