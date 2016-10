2. Bürgerinfoveranstaltung der „Vision Poysdorf“

05.10.2016, 20:22 Uhr

Basierend auf der Fülle an 850 Ideen wurden vom „Kernteam“ der Vision Poysdorf vorerst drei Schwerpunkte definiert. Pro Schwerpunkt werden im Anschluss an die Ideenpräsentation am 11. Oktober nun Arbeitsgruppen gebildet und Projekte gestartet.Jede Person, die in der Großgemeinde Poysdorf lebt, ist herzlich zur aktiven Teilnahme eingeladen – wir freuen uns auf Ihren Besuch!Weitere Informationen: www.visionpoysdorf.at