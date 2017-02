Ein Bürgermarsch von Berlin nach Aleppo machte in Mistelbach halt

03.02.2017, 21:26 Uhr

„Wir gehen über die sogenannte Flüchtlingsroute, nur in die andere Richtung“ - CivilMarchForAleppo

Insgesamt bis zu 1500 Menschen aus Deutschland, Polen, Finnland, Portugal, Belgien und Holland wollen ein Zeichen setzten und marschieren seit 26. Dezember in Etappen von Berlin über die Tschechische Republik, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei, bis nach Aleppo.

Zurzeit sind 40 Personen unterwegs. Nach ihrer letzten Station am Campingplatz Poysdorf, trafen sie am Freitag um 15 Uhr in Mistelbach ein.Die Gruppe wurde von Heinz Stadtlbacher, Sozialstadträtin Inge Pelzelmayer, Gemeinderätin Roswitha Janka, Pater Hermann und Pater Salvator vor dem Pfarrzentrum mit Transparent sehr herzlich begrüßt und eingewiesen. Sie übernachten im Pfarrsaal am Boden auf Matten, denn sie haben alles mit (Schlafsäcke, Matten, Essen, . . .) und brauchen nur ein Dach über dem Kopf und sanitäre Anlagen. Von der Caritas wurden sie mit Tee und Krapfen bewirtet.Anna Alboth, Journalistin und Autorin des Reise-Blogs »The Family Without Borders«, ist die Initiatorin der Aktion: „Es ist Zeit, zu Handeln. Wir können nicht weiter vor unseren Bildschirmen sitzen und behaupten, dass wir machtlos sind. Wir wollen losgehen und Menschen helfen, die genau so sind wie wir, außer dass sie eben nicht das Glück haben, in Berlin, London oder Paris geboren zu sein.Der Plan ist, dass die UN und alle anderen Institutionen und Verantwortlichen, das Massaker an syrischen Zivilisten stoppen.„Wir sind ganz normale Menschen. Wir repräsentieren keine bestimmte politische Partei oder Organisation. Wir tragen weiße Flaggen, um der Welt mitzuteilen, dass dieser Krieg enden muss.“Es wird ca. sechs bis sieben Monate dauern, bis der Bürgermarsch die syrischen Grenzen erreicht. Man muss nicht die ganze Strecke mitmarschieren. Es soll eher eine Art Staffellauf der Solidarität sein. Jeder kann ein kleines Stück mitgehen.Nähere Infos unter: http://civilmarch.org/de/