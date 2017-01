Erfolgreiche Feuerwehrarbeit wird 2017 fortgesetzt

15.01.2017, 14:20 Uhr

Die Highlights im abgelaufenen Jahr waren die erfolgreichen Festveranstaltungen, die hervorragende Leistung der Bewerbsgruppe bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Zistersdorf (403,14 Punkte) sowie die weitere Intensivierung der Ausbildung unter anderem durch die Teilnahme an den Ausbildungsprüfungen Atemschutz und Löscheinsatz.Nach dem Bericht der Sachbearbeiter und der Leiterin des Verwaltungsdienstes folgte der Bericht der Kassaprüfer, die die ordnungsgemäße Buchhaltung bestätigten und die Entlastung der Kassierin beantragten.Befördert wurden zum Feuerwehrmann Clara Weber und Daniel Knauer, zum Oberfeuerwehrmann Michaela Rotter, zum Löschmeister Martin Herbst, zum Oberlöschmeister Christof Prukner, Christian Tatzber, Stefan Tatzber, zum Hauptlöschmeister Christoph Herbst und zum Oberverwaltungsmeister David Hertl.Für 2017 laufen die Planungsarbeiten bereits auf Hochtouren: Der Jahreshöhepunkt – das 125-jährige Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf an der Zaya – wird am 11. Juni mit einem Festakt begangen.