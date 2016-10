Gerasdorf bei Wien: Hubertus-Messe der Gerasdorfer Jagdgesellschaft

05.10.2016, 20:14 Uhr

Sie helfen Schulkindern, die heimische Tierwelt kennen zu lernen, sie pflegen die bestehenden Waldflächen und pflanzen neue, sie sorgen dafür, dass in unserer menschlichen Gesellschaft auch noch für Fauna und Flora Lebensraum da ist - die Gerasdorfer Jägerinnen und Jäger. Weidmannsheil!

Bei der traditionellen Hubertusmesse der Gerasdorfer Jagdgesellschaft konnte Jagdleiter Günter Trimmel Anfang Oktober neben zahlreichen Ehren- und Festgästen auch Bezirksjägermeister Andreas Radlinger, Korneuburgs Bezirksjägermeister Bgm. Andreas Arbesser, Präsident a.D. Jagdleiter Rudolf Schwarzböck, Bgm. Alexander Vojta, Vbgm. Abg. Lukas Mandl sowie Bürgermeister a.D. Bern Vögerle begrüßen.Nach einer berührenden Messe durch Diakon Werner Friedrich und Pfarrer Robert Grygar wurde bei herbstlichen Wetter auf der Gerasdorfer Jagdhütte den gesamten Nachmittag lang gejausnet und gefeiert.Bürgermeister Alexander Vojta betont launisch: „Herzlichen Dank an Innenminister Wolfgang Sobotka, dass er den Termin für die Präsidentschaftswahl auf 4. Dezember verlegt hat. So hatten wir heute keine Kollision mit der Hubertusmesse. Der Jagdleiter Günter Trimmel wird sich dafür eine Gegenleistung einfallen lassen müssen.“Vizebürgermeister Abg. Lukas Mandl sagt: „Gerasdorf kann sich glücklich schätzen, eine so aktive Jagdgesellschaft zu haben, die sich um die Natur für alle und um ein Gefühl für die Tier- und Pflanzenwelt kümmert – durch zahlreiche Informationsveranstaltungen.“