Im Keller wird wieder gelacht

06.01.2017, 12:23 Uhr

In den letzten 13 Jahren ist hier viel geschehen. Viele der verfallenen Keller habe neue Besitzer gefunden, die es sich zu einer Art Lebensaufgabe gemacht haben, in unzähligen Arbeitsstunden wahre architektonische Meisterleistungen unterirdisch zu bewerkstelligen. Der Kellergassenerhalterverein wurde gegründet und erst kürzlich ein neuer Gemeinschaftskeller mit Sanitäranlagen errichtet. Kellergassenfeste und private Feiern finden regelmäßig in diesem einmaligen Ensemble statt.Nun hat Alexander Smyczko ein Buch über die neu auferstandene Kellergasse in Oberkreuzstetten herausgegeben und im Keller von Alois Ullmann präsentiert. Das Buch "Die wiederentdeckte Oberkreuzstetter Kellergasse" erzählt Geschichten über die früheren Besitzer der Weinkeller und ihre Arbeitswelt, über die Weinkeller als Zufluchtsorte in Kriegszeiten, sowie über die Freude und Achtsamkeit der heutigen Eigentümer mit diesen in den Lehm- und Lössboden gegrabenen Unterwelten. "Es gab bisher kein Buch über diese Kellergasse, und die berührenden Geschichten und stimmungsvollen Bilder können einen guten Eindruck der Besonderheit hier vermitteln," so der umtriebige Neo-Autor Smyczko. Die Bücher können beim Autor oder bei der Edition Winkler-Hermaden in Schleinbach erworben werden.