"In Märchenhaft" der Schauspielakademie Wolkersdorf

12.01.2017, 10:59 Uhr

Frau Katzinski ist die Märchenbuchverwalterin eines dicken Märchenbuches, das ganz am Ende eines Buchregals in einer Bibliothek vor sich hin staubt. Leider wird das Buch nicht häu- fig gelesen und so entsteht eine gewaltfördernde Atmosphäre unter allen Beteiligten: Langeweile und Orientierungslosigkeit machen sich breit. Frau Katzinski hat nun alle Hände voll zu tun, ihre Protagonisten unter Kontrolle zu halten. Und genau in dieser Situation bedarf es nur noch einer wortgewandten Anführerin, um Wut, Frustration und Aggression zu bündeln, und einen Aufstand im Märchenbuch anzuzetteln.Mit:Iris PACHTABarbara ROSNERAlina MORAUFElisa STARLINGERLoenie BOLTJohanna HOLZERDie Akademie startet wieder am 18. Februar 2017.Anmeldung unter: noe-kreativakademie.at.